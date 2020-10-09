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Новые ограничения по коронавирусу вступили в силу в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае с пятницы, 9 октября, вступают в силу новые ограничения в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Рекомендации выработал региональный оперативный штаб по коронавирусу.

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На дистанционный режим работы переводятся сотрудники старше 65 лет. Однако предприятия имеют право оставить тех сотрудников, чье физическое нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования.

Кроме того, с сегодняшнего дня все массовые мероприятия должны проходить с соблюдением социальной дистанции. Требования должны соблюдаться в том числе культурными, досуговыми центрами, театрами и спортивными организациями.

В регионе сохраняется обязательный масочный режим в магазинах и общественном транспорте. Надзор за соблюдением этих требований усилят. С начала эпидемии на граждан и организации за нарушение масочного режима наложили штрафов на общую сумму около 1 млн рублей, пишет ИА AmurMedia.

За последние 24 часа в Хабаровском крае зарегистрировали 87 новых случаев COVID-19, два человека скончались. Всего с начала пандемии коронавирус был лабораторно подтвержден у 12 641 жителя, умерли 110 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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