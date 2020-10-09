Новые ограничения по коронавирусу вступили в силу в Хабаровском крае

В Хабаровском крае с пятницы, 9 октября, вступают в силу новые ограничения в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Рекомендации выработал региональный оперативный штаб по коронавирусу.

На дистанционный режим работы переводятся сотрудники старше 65 лет. Однако предприятия имеют право оставить тех сотрудников, чье физическое нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования.

Кроме того, с сегодняшнего дня все массовые мероприятия должны проходить с соблюдением социальной дистанции. Требования должны соблюдаться в том числе культурными, досуговыми центрами, театрами и спортивными организациями.

В регионе сохраняется обязательный масочный режим в магазинах и общественном транспорте. Надзор за соблюдением этих требований усилят. С начала эпидемии на граждан и организации за нарушение масочного режима наложили штрафов на общую сумму около 1 млн рублей, пишет ИА AmurMedia.

За последние 24 часа в Хабаровском крае зарегистрировали 87 новых случаев COVID-19, два человека скончались. Всего с начала пандемии коронавирус был лабораторно подтвержден у 12 641 жителя, умерли 110 человек.

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