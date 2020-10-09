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Новые школьные автобусы доставили в Хабаровский край

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В Хабаровский край прибыли 24 новых школьных автобуса: 17 машин марки «ПАЗ», три — «КАВЗ» и четыре — «ГАЗ». В ближайшее время их передадут в муниципальные и краевые образовательные учреждения. Автобусы распределят в соответствии с заявками местных администраций.

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ИА AmurMedia в краевом министерстве образования и науки рассказали, что в автобусах от 10 до 32 посадочных мест. Все сиденья оборудованы ремнями безопасности. В автобусах есть дополнительные ступеньки, которые помогут подняться в салон даже самым маленьким пассажирам.

Также в салоне есть кнопка экстренной связи с водителем и стеллажи для ранцев и рюкзаков. Специальные устройства не позволяют начать движение при открытых дверях и разогнаться до скорости более 60 км/ч.

Сейчас в подвозе до школы и обратно нуждаются более 6,2 тыс. детей Хабаровского края. Действуют 169 маршрутов в 17 муниципальных образованиях.

Агентство напоминает, что в апреле прошло совещание по развитию автомобильной промышленности. На нем предложили продлить реализацию программы по закупке школьных автобусов субъектами. Президент России Владимир Путин инициативу одобрил и распорядился о выделении дополнительных средств на эти нужды.

На закупку около 2,1 тыс. автобусов будет направлено порядка 5 млрд рублей.

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