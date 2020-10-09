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Самолет Москва-Омск вынужденно сел в Екатеринбурге из-за неисправности

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Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Омск, совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

На борту воздушного судна находились 149 пассажиров и шесть членов экипажа.

«Предварительная причина посадки — отказ обогрева датчиков статики и динамики», — объяснили в ведомстве.

В настоящий момент представители авиакомпании работают с пассажирами рейса. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

13 сентября из аэропорта Кольцово вылетел самолет Airbus A319, выполнявший рейс Екатеринбург–Москва. После взлета сработал датчик отказа двигателя, лайнер вернулся в воздушную гавань.

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