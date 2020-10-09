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Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов

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Более 680 пациентов проходят лечение в больнице №40 в поселке Коммунарка в Москве, где госпитализированы зараженные коронавирусом. Об этом 9 октября сообщил на своей странице в Facebook главврач лечебного учреждения Денис Проценко.

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Как он уточнил, на лечении находятся 684 человека, поступили за сутки 113 пациентов. Выписали 69 выздоровевших, семь человек скончались.

«Открытие дополнительных госпиталей несколько уменьшило нагрузку на нас, но обратите внимание на рост пациентов крайне тяжелых в ОРИТ», — отметил специалист.

Накануне помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов порекомендовал россиянам провести предстоящие выходные дома из-за распространения коронавирусной инфекции и отказаться от посещения публичных мест.

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