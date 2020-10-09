Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин обратился к властям Азербайджана и Армении с призывом прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила на своем сайте 8 октября пресс-служба Кремля.

Как уточняется, ранее российский лидер провел серию телефонных переговоров с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Призыв прозвучал «по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными», говорится в сообщении.

Также Путин пригласил глав МИД Армении и Азербайджана 9 октября приехать в Москву для проведения консультаций по данным вопросам, отмечает «Газета.ру».

7 октября президент РФ назвал трагедией события, происходящие в Карабахе. По его словам, в Азербайджане, Армении, и Нагорном Карабахе живут не чужие России люди. Путин выразил надежду, что в скором времени конфликт будет прекращен.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван обменялись обвинениями в начале обстрелов и гибели военных и гражданского населения.

Армения неоднократно говорила, что на стороне Азербайджана в Карабахе воюют представители Турции. И Анкара, и Баку это опровергали. При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял о наемниках с Ближнего Востока, воюющих за Армению.