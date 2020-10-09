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Эксперты назвали ошибку при варке картофеля

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Многие допускают «вопиющую» ошибку при варке картофеля, опуская его в холодную воду, в результате чего продукт теряет большую часть питательных веществ. Об этом говорится в материале сайта Wirtualna Polska.

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По словам специалистов, вместо того, чтобы класть сырой картофель в холодную воду, лучше опускать его в кипящую воду и солить ее, только когда картошка станет мягкой.

Автор материала отмечает, что тщательно вымытый или очищенный молодой картофель следует опустить в кипяток и варить на среднем огне 15–20 минут, отмечает телеканал «Звезда».

Старый картофель эксперты советуют варить в мундире, поскольку все питательные вещества находятся под кожурой. Если же необходимо его почистить, то срезать кожуру следует как можно тоньше.

Картошку, предназначенную для пюре, можно нарезать небольшими кусками, чтобы сократить время ее термической обработки. В воду можно добавить молоко в пропорции 250 мл на 1 л, сливочное масло и лук для вкуса, пишет сайт kp.ru.

Как отмечает телеканал «360», картофель является источником витамина С, магния, железа, йода, кальция, натрия, а также серы.

3 сентября сообщалось, что Московская область стала лидером России по переработке картофеля за первые шесть месяцев 2020 года. В регионе действуют 14 предприятий по переработке картофеля, которые используют приготовленный или консервированный, резаный и замороженный, обжаренный и подсушенный картофель.

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