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ЕР внесла в кабмин предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

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Фракция «Единой России» в Госдуме подготовила предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам и направила их в правительство. Об этом сообщил первый замглавы единороссов в нижней палате Андрей Исаев.

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Он отметил, что вопросы индексации пенсий обсуждались с Пенсионным фондом и с Минтруда, передает ТАСС.

«Мы свои предложения сдавали по этому поводу правительству. Сейчас рассчитываем, что на наши предложения поступит ответ... Посмотрим, какой ответ дадут коллеги в связи с поручением президента», — сказал Исаев.

По словам парламентария, инициативы единороссов включают как одновременное восстановление индексации для всех категорий работающих пенсионеров, так и поэтапный сценарий.

«В случае невозможности реализовать самый лучший вариант, у нас были и компромиссные предложения», — добавил Исаев.

С 1 августа в России началась корректировка пенсий работающих пенсионеров. Эта процедура является обязательной и ежегодной. Пока пенсионер работает, с его зарплаты удерживают страховые пенсионные взносы и его пенсия регулярно корректируется в сторону увеличения с учетом поступивших средств. Каждый год пенсии могут увеличиваться максимум на три пенсионных балла. В нынешнем году пенсионный балл стоит 93 рубля — максимальная прибавка составит 279 рублей.

В середине сентября в Минтруда сообщили, что в 2021 году в России на 6,3% вырастет среднегодовой размер пенсии, он составит 17 443 рубля.

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