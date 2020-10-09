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В Москве назвали число пытавшихся пройти в метро школьников и пенсионеров

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Более 11,8 тыс. пенсионеров и школьников пытались воспользоваться московским метро после приостановки действия их социальных карт. Об этом 9 октября сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

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Информация опубликована по состоянию на 7:30 мск.

«11 844 пассажира в возрасте 65+, с хроническими заболеваниями и школьников более 30 000 раз попытались пройти в метро», — сказано в сообщении.

Жителей Москвы призывают оставаться дома и беречь себя.

Действие социальных карт школьников и пенсионеров приостановлено с 9 октября, о таком решении мэр Москвы Сергей Собянин объявил 6 октября. Карты учащихся будут заморожены до конца школьных каникул, то есть до 18 октября, а карты горожан старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, — до 28 октября.

Градоначальник назвал такую меру вынужденной в связи с ухудшением обстановки по коронавирусу в городе.

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