Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Новосибирске

Один человек погиб и четверо пострадали в результате столкновения двух автомобилей в правобережной части Новосибирска. Об этом сообщил в пятницу, 9 октября, инспектор пропаганды БДД Госавтоинспекции Новосибирска Владислав Савченко.

Авария произошла утром в пятницу. По предварительной информации, иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем УАЗ.

«В результате ДТП водитель УАЗа 1987 года рождения с переломом ног, один пассажир УАЗа и два пассажира Kia доставлены в больницу с различными травмами, водитель Kia получил травмы, не совместимые с жизнью, погиб на месте», — цитирует Савченко ТАСС.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства и причины случившегося.

Накануне в Тюменской области начали проверку по факту ДТП на трассе Тюмень – Нижняя Тавда, где при опрокидывании машины погибли два человека.