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Трамп пообещал защитить губернатора Мичигана от экстремистов

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Президент США Дональд Трамп заявил, что защитит губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер от экстремистов. Так американский лидер ответил на ее обвинения в том, что он поощряет действия экстремистских группировок.

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Трамп отметил, что правительство Соединенных Штатов оказывает Мичигану огромную помощь.

«Защищать всех американцев, даже тех, кто выступает против меня и нападает на меня, - это то, что я всегда буду делать как ваш президент!» — написал Трамп в Twitter.

Президент добавил, что Уитмер называет его сторонником белого превосходства в то время, как кандидат в президенты США Джо Байден и демократы «отказываются осуждать Антифа, мародеров и толпы, которые сжигают города, управляемые демократами».

«Я не терплю никакого крайнего насилия», — подчеркнул Трамп.

Ранее на пресс-конференции Уитмер назвала президента США соучастником экстремистских выступлений, мотивируя это неспособностью президента осудить сторонников превосходства белой расы.

Ранее, 8 октября, генпрокурор штата Мичиган Дана Нессел сообщила, что семь человек, связанные с группировкой Wolverine Watchmen («Стражи росомахи», Мичиган неформально называют Штатом росомах. ― Ред.), находятся под стражей в связи с подозрением в попытке «разжечь гражданскую войну» и заговоре по похищению губернатора Уитмер. Им грозит пожизненное тюремное заключение. Представители же прокуратуры на пресс-конференции заявили, что власти США задержали 13 экстремистов.

Заговорщики, по данным властей, установили наблюдение за домом Уитмер и обсуждали возможность «приведения в действие взрывного устройства для отвлечения внимания полиции». Одну такую бомбу, начиненную поражающими элементами, они испытали. Во время похищения губернатора они планировали «применить электрошокер».

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