Прямой эфир
Сюжет:

Китай присоединился к международному механизму по вакцинам COVAX

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китай в четверг подписал с GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации) соглашение об официальном присоединении к международному механизму COVAX, который призван обеспечить равный доступ к вакцинам от COVID-19. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Первые, новые, свои: какую из российских вакцин от COVID-19 выбрать
Эксперты рассказали «Известиям» о сходствах и различиях отечественных препаратов

«Это важный шаг, который Китай предпринял для того, чтобы выполнить свое обещание сделать вакцину от COVID-19 глобальным общественным благом», ― приводит ее слова сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Дипломат отметила, что «КНР предпринимает этот конкретный шаг для обеспечения эффективного распределения вакцин, особенно среди развивающихся стран, и надеется, что другие обладающие потенциалом для производства вакцин страны присоединятся к COVAX и поддержат этот механизм».

В настоящее время более 170 государств присоединились к механизму COVAX, который направлен на ускорение поисков эффективной вакцины для всех стран. Кроме того, COVAX поддерживает создание производственных мощностей и производит закупки, чтобы к концу 2021 года можно было справедливо распределить около 2 млрд доз вакцины. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым в этой сфере так называемые финансируемые государства.

21 сентября первые российские добровольцы, участвующие в международном клиническом исследовании III фазы китайской вакцины-кандидата Ad5-nCoV в России, разработанной CanSino Biologics Inc. (CanSinoBIO) (SHSE: 688185, HKEX:06185) и Пекинским институтом биотехнологий и Академией военно-медицинских наук получили препарат. По информации представителей компании «Петровакс», добровольцы чувствуют себя хорошо, ни у кого из них не выявлено каких-либо нежелательных явлений.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020