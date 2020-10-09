Китай присоединился к международному механизму по вакцинам COVAX

Китай в четверг подписал с GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации) соглашение об официальном присоединении к международному механизму COVAX, который призван обеспечить равный доступ к вакцинам от COVID-19. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Это важный шаг, который Китай предпринял для того, чтобы выполнить свое обещание сделать вакцину от COVID-19 глобальным общественным благом», ― приводит ее слова сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Дипломат отметила, что «КНР предпринимает этот конкретный шаг для обеспечения эффективного распределения вакцин, особенно среди развивающихся стран, и надеется, что другие обладающие потенциалом для производства вакцин страны присоединятся к COVAX и поддержат этот механизм».

В настоящее время более 170 государств присоединились к механизму COVAX, который направлен на ускорение поисков эффективной вакцины для всех стран. Кроме того, COVAX поддерживает создание производственных мощностей и производит закупки, чтобы к концу 2021 года можно было справедливо распределить около 2 млрд доз вакцины. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым в этой сфере так называемые финансируемые государства.

21 сентября первые российские добровольцы, участвующие в международном клиническом исследовании III фазы китайской вакцины-кандидата Ad5-nCoV в России, разработанной CanSino Biologics Inc. (CanSinoBIO) (SHSE: 688185, HKEX:06185) и Пекинским институтом биотехнологий и Академией военно-медицинских наук получили препарат. По информации представителей компании «Петровакс», добровольцы чувствуют себя хорошо, ни у кого из них не выявлено каких-либо нежелательных явлений.