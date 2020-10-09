Синоптики рассказали о погоде в Москве на 9 октября

Прохладная облачная погода с небольшим дождем ожидается в столичном регионе в пятницу, 9 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Днем в Москве воздух прогреется до 13–15 градусов, в ночь на субботу похолодает до 8 градусов выше ноля.

В Подмосковье температура не превысит 17 градусов, ночью температура опустится до 5 градусов.

Скорость южного ветра составит 5–10 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 755 мм ртутного столба.

В четверг сообщалось, что в Москве на протяжении всей следующей недели будет стоять безоблачная и маловетреная погода. По информации синоптиков, так называемую золотую осень в регионе удерживает устойчивый антициклон.

Ранее в этот же день стало известно, что в сентябре 2020 года была зафиксирована рекордная температура поверхности Земли в этом месяце за всю историю наблюдений.