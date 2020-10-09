Глава Роспотребнадзора назвала нежелательными поездки с детьми на юг

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала не везти детей на юг из-за роста заражений коронавирусной инфекцией, а также рекомендовала обязательно носить защитные маски в общественном транспорте. Об этом она заявила в интервью «Российской газете», опубликованном в четверг, 8 октября.

Она напомнила, что сезонный подъем заболеваемости отмечается во всем мире и в России.

«Сомневаюсь, что будет правильным решением ехать с ребенком на юг. Это тоже транспорт, это тоже перелеты… Наверное, провести это время с ребенком дома или, если есть возможность, где-то на даче на свежем воздухе ― это было бы лучшим вариантом», ― сказала Попова.

Говоря про новогодние праздники, глава ведомства отметила, что разные страны оценивают новый туристический сезон по-разному. По словам Поповой, для России опыт «по внутренним перемещениям был невероятно удачным», и им можно будет воспользоваться, но обстоятельства с эпидситуацией будут понятны «чуть-чуть попозже».

Ранее в этот день помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов заявил, что ведомство рекомендует россиянам провести предстоящие выходные дома из-за распространения коронавируса, а также отказаться от посещения публичных мест и ограничить использование общественного транспорта.

Кроме того, в Кремле заявили, что статистика суточного прироста новых подтвержденных случаев COVID-19 в России является поводом для внутренней мобилизации каждого жителя страны. В Кремле призвали россиян сделать необходимые выводы и соблюдать эпидемиологические меры безопасности, в том числе носить маски.