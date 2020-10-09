Байден заявил о последствиях невысокого доверия в мире к лидеру США

Кандидат-депутат на пост президента США Джозеф Байден заявил, что согласно результатам соцопроса, люди в разных странах мира больше доверяют лидерам России и Китая, чем президенту США, и это может иметь серьезные политические последствия. Такое мнение он высказал в четверг, 8 октября, выступая в Финиксе (штат Аризона) с речью перед началом предвыборной автобусной поездки под девизом Soul of the Nation.

Опрос провел вашингтонский Исследовательский центр Pew Research Center среди 13,2 тыс. человек в 13 странах, и его результаты были опубликованы в середине сентября. Согласно исследованию, 23% его участников относятся к российскому лидеру с доверием. Рейтинг председателя КНР Си Цзиньпина составил ― 19%. Главе Белого дома доверяют лишь 16% респондентов.

По словам Байдена, это имеет «колоссальные политические и экономические последствия», и Соединенные Штаты не должны отступать.

Политик подчеркнул, что США ― единственная в мире страна, которая из любого вида кризиса выходила «еще более сильной».

«Поэтому я испытываю оптимизм по поводу возможностей нашей страны ― как в сфере внутренней, так и внешней политики. У нас есть шанс, реальный шанс изменить мир, мы располагаем самыми мощными вооруженными силами, но не поэтому весь мир смотрит на нас. Не пример нашей мощи, а мощь нашего примера ― вот в чем причина того, почему остальной мир следует за нами», ― отметил он.

Самый высокий рейтинг в этом опросе — 76% ― у канцлера Германии Ангелы Меркель. Следом за ней идут президент Франции Эммануэль Макрон с 64% и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с 48%.

8 октября штаб президента США Дональда Трампа согласился с предложением кандидата Джо Байдена провести вторые дебаты 22 октября, а третьи перенести на 29 октября.

При этом в штабе Байдена заявили, что не намерены проводить третьи дебаты 29 октября.

Ранее в четверг сообщалось, что Трамп отказался «тратить время» на виртуальные дебаты с Байденом. Президент назвал такие дебаты «нелепыми» и заявил, что не собирается «сидеть за компьютером». При этом Трамп добавил, что, по его мнению, он победил Байдена на первых дебатах и рассчитывал победить на вторых.

Байден, в свою очередь, объявил, что вместо участия в дебатах с Трампом будет отвечать на вопросы избирателей.

После обнаружения у Трампа коронавирусной инфекции Байден предлагал перенести дебаты.