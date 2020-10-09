В Анапе инвалид-колясочник спас утопающего

Парадайвер из Анапы Никита Ванков, вынужденный из-за полученной травмы передвигаться на инвалидной коляске, спас утопающего в море. Об этом сообщил РЕН ТВ.

6 октября мужчина снимал о своей истории документальное видео на 28-м причале, когда заметил, как два человека пытаются вытащить из воды третьего, но безуспешно. Тогда Ванков разделся и нырнул в море, чтобы спасти тонущего парня. Совместными усилиями утопающий был спасен. После этого на подмогу подоспел катер, куда его и погрузили для оказания дальнейшей помощи, пишет сайт kp.ru.

«Когда-то я на этом причале 13 лет назад полз по дну и повторял фразу: «Я буду жить, я буду жить», — а сегодня спасал там же человека», — приводит слова Ванкова телеканал «360».

Никита Ванков получил инвалидность в 2007 году после неудачного прыжка в воду. Тогда ему было 12 лет. Он попал в больницу с переломами нескольких позвонков на шее. Его парализовало под водой, но он смог выкарабкаться, а потом принял решение не сдаваться, стал заниматься плаванием, дайвингом, сообщает телеканал «Звезда».

В конце августа сообщалось, что в Бразилии трехлетний мальчик спас своего ровесника, который тонул в бассейне.