Прямой эфир

В Анапе инвалид-колясочник спас утопающего

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Парадайвер из Анапы Никита Ванков, вынужденный из-за полученной травмы передвигаться на инвалидной коляске, спас утопающего в море. Об этом сообщил РЕН ТВ.

6 октября мужчина снимал о своей истории документальное видео на 28-м причале, когда заметил, как два человека пытаются вытащить из воды третьего, но безуспешно. Тогда Ванков разделся и нырнул в море, чтобы спасти тонущего парня. Совместными усилиями утопающий был спасен. После этого на подмогу подоспел катер, куда его и погрузили для оказания дальнейшей помощи, пишет сайт kp.ru.

«Когда-то я на этом причале 13 лет назад полз по дну и повторял фразу: «Я буду жить, я буду жить», — а сегодня спасал там же человека», — приводит слова Ванкова телеканал «360».

Никита Ванков получил инвалидность в 2007 году после неудачного прыжка в воду. Тогда ему было 12 лет. Он попал в больницу с переломами нескольких позвонков на шее. Его парализовало под водой, но он смог выкарабкаться, а потом принял решение не сдаваться, стал заниматься плаванием, дайвингом, сообщает телеканал «Звезда».

В конце августа сообщалось, что в Бразилии трехлетний мальчик спас своего ровесника, который тонул в бассейне.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020