Глава МИД Украины захотел докурить сигару Черчилля ради «победы над Россией»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что хотел бы выкурить сигару бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля «за победу Украины в войне с Россией». Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Глава украинского внешнеполитического ведомства посетил музей-бункер Черчилля в Лондоне, сопровождая президента страны Владимира Зеленского. Главе государства предложили посидеть в кресле Черчилля, откуда тот командовал войсками во время Второй мировой войны.

«Там, на столе возле кресла Черчилля, до сих пор лежит сигара. Ну, очевидно, не та, которую оставил недокуренной сам Уинстон Черчилль, но очень хороший символ. Хотелось выкурить победную сигару за победу Украины в войне с Россией», ― заявил Кулеба.

Украинский министр выразил уверенность, что эта победа обязательно будет, «в частности, благодаря таким друзьям, как британцы».

Ранее, 7 октября, министр обороны Украины Андрей Таран и госсекретарь по вопросам обороны Великобритании и Северной Ирландии Бен Уоллес подписали меморандум об активизации сотрудничества между двумя странами в военной и военно-технической сфере.

Отношения Москвы и Киева ухудшились в 2014 году после возвращения Крыма в состав России и на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется «страной-агрессором». Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.