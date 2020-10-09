Пентагон выделил $600 млн на исследования в области технологий 5G

Министерство обороны США объявило о выделении гранта в размере $600 млн на исследования и проведение тестов оборудования связи 5G. Об этом ведомство сообщило на своем сайте в четверг, 8 октября.

Согласно заявлению, исследования должны касаться расширения возможностей министерства в области технологий связи пятого поколения, в том числе касательно работы хранилищ данных на базе 5G, а также применения технологии связи в осуществлении командования и контроля над вооруженными силами.

Также в министерстве намерены провести исследования по факту применения связи 5G и технологий дополненной реальности в планировании и проведении различных заданий. Кроме того, в Пентагоне считают, что данные технологии смогут повысить боевые возможности и конкурентоспособность США в данной сфере.

В конце августа сообщалось, что российский концерн «РТИ» планирует локализовать в РФ производство оборудования для сетей 5G.

В середине августа в городском пространстве «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге запустили пилотную зону 5G для тестирования геймерами.

В конце июля глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в разговоре с «Известиям» предположил, что частные клиенты мобильных операторов смогут воспользоваться услугами сетей 5G в России не раньше 2022–2023 годов.