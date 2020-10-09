Прямой эфир

Пентагон выделил $600 млн на исследования в области технологий 5G

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны США объявило о выделении гранта в размере $600 млн на исследования и проведение тестов оборудования связи 5G. Об этом ведомство сообщило на своем сайте в четверг, 8 октября.

На небывалой частоте: финансирование 5G могут сократить в шесть раз
Это отложит массовое внедрение сетей пятого поколения на четыре года, полагают участники рынка

Согласно заявлению, исследования должны касаться расширения возможностей министерства в области технологий связи пятого поколения, в том числе касательно работы хранилищ данных на базе 5G, а также применения технологии связи в осуществлении командования и контроля над вооруженными силами.

Также в министерстве намерены провести исследования по факту применения связи 5G и технологий дополненной реальности в планировании и проведении различных заданий. Кроме того, в Пентагоне считают, что данные технологии смогут повысить боевые возможности и конкурентоспособность США в данной сфере.

В конце августа сообщалось, что российский концерн «РТИ» планирует локализовать в РФ производство оборудования для сетей 5G.

В середине августа в городском пространстве «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге запустили пилотную зону 5G для тестирования геймерами.

В конце июля глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в разговоре с «Известиям» предположил, что частные клиенты мобильных операторов смогут воспользоваться услугами сетей 5G в России не раньше 2022–2023 годов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020