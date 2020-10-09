Netflix опубликовал тизер-трейлер байопика «Манк» Дэвида Финчера

Американский стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер-трейлер байопика «Манк» режиссера Дэвида Финчера. Ролик доступен на официальном YouTube-канале сервиса с 8 октября.

Сюжет фильма строится вокруг журналиста, критика и продюсера Германа Манкевича, соавтора «Гражданина Кейна» Орсона Уэллса. Сценаристом выступил отец режиссера Говард Финчер. Над музыкальным сопровождением картины работал лидер индастриал-группы Nine Inch Nails Трент Резнор.

Главную роль в фильме сыграл британский актер Гэри Олдман. Другие роли в ленте исполнили Лили Коллинз, Аманда Сайфред, Том Берк, Том Пелфри, Чарльз Дэнс, Таппенс Мидлтон и Джозеф Кросс.

«Манк» стал первым полнометражным фильмом Финчера со времен триллера «Исчезнувшая», вышедшего в 2014 году. За это время Дэвид снял сериалы «Карточный домик», «Охотник за разумом» и «Любовь, смерть и роботы», а также выступил в качестве продюсера в картине «Девушка, которая застряла в паутине».

Релиз фильма «Манк» намечен на 4 декабря 2020 года, пишет «Москва 24».

В конце сентября Netflix показал тизер грядущего полнометражного анимационного фильма Resident Evil: Infinite Darkness, созданного по вселенной одноименной игры.