Прямой эфир

Netflix опубликовал тизер-трейлер байопика «Манк» Дэвида Финчера

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер-трейлер байопика «Манк» режиссера Дэвида Финчера. Ролик доступен на официальном YouTube-канале сервиса с 8 октября.

Сюжет фильма строится вокруг журналиста, критика и продюсера Германа Манкевича, соавтора «Гражданина Кейна» Орсона Уэллса. Сценаристом выступил отец режиссера Говард Финчер. Над музыкальным сопровождением картины работал лидер индастриал-группы Nine Inch Nails Трент Резнор.

Главную роль в фильме сыграл британский актер Гэри Олдман. Другие роли в ленте исполнили Лили Коллинз, Аманда Сайфред, Том Берк, Том Пелфри, Чарльз Дэнс, Таппенс Мидлтон и Джозеф Кросс.

«Манк» стал первым полнометражным фильмом Финчера со времен триллера «Исчезнувшая», вышедшего в 2014 году. За это время Дэвид снял сериалы «Карточный домик», «Охотник за разумом» и «Любовь, смерть и роботы», а также выступил в качестве продюсера в картине «Девушка, которая застряла в паутине».

Релиз фильма «Манк» намечен на 4 декабря 2020 года, пишет «Москва 24».

В конце сентября Netflix показал тизер грядущего полнометражного анимационного фильма Resident Evil: Infinite Darkness, созданного по вселенной одноименной игры.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020