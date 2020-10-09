США обвинили Россию в попытках помешать получить вакцину от коронавируса

Россия, а также Китай и Иран пытаются помешать Соединенным Штатам создать вакцину от коронавируса, заявил глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина в интервью телекомпании Hearst.

«Три игрока — Китай, Россия и Иран — пытаются помешать нам получить вакцину», — сказал он.

По его словам, как только США удастся разработать вакцину, перечисленные страны «вознамерятся не дать нам применить ее». При этом глава американской контрразведки не привел каких-либо доказательств в подтверждение сказанного.

Эванина отметил, что Россия начала использовать новую тактику по сравнению с той, что якобы применялась в 2016 году.

«Изменение заключается в том, что россияне больше не пользуются ботами и фабриками троллей, потому что их поймали. Теперь они пользуются информацией граждан США и искусственно усиливают ее», — заявил глава контрразведки США.



По мнению Эванины, Россия стремится «посеять раздор и уничтожить демократию» в Соединенных Штатах.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа в России. Препарат, разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, назвали «Спутник V».

Вторую вакцину от этой инфекции разработал центр «Вектор». 30 сентября он получил патенты на препарат под названием «ЭпиВакКорона». Сообщалось, что пострегистрационные исследования начнутся в ноябре-декабре.

Президент России Владимир Путин ранее выразил уверенность, что скоро в стране появится третья вакцина от COVID-19.