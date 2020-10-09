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Штаб Байдена после дебатов Харрис и Пенса получил пожертвования на $15 млн

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Избирательный штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена после дебатов кандидата на пост вице-президента Камалы Харрис с занимающим эту должность на данный момент республиканцем Майклом Пенсом собрал пожертвований примерно на $15 млн. Об этом сообщил в четверг, 8 октября, журнал Forbes.

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Согласно подсчетам издания, в течение двух часов после начала дебатов в среду штаб Байдена и Харрис привлек около $6 млн. К утру четверга эта сумма возросла до $15 млн.

Другие цифры приводит газета Politico: по ее оценкам, в среду представителям кампании демократов удалось привлечь $12 млн. По мнению газеты, Харрис уже продемонстрировала, что она может стать одним из основных факторов сбора средств для кампании Байдена. За 48 часов после того, как Байден назначил сенатора от Калифорнии своей напарницей, кампания собрала $48 млн, что в среднем составляет $1 млн в час.

В четверг президент страны Дональд Трамп выразил мнение, что Пенс одержал победу в теледебатах с Камалой Харрис.

В ходе трансляции дебатов Трамп также выражал свою поддержку Пенсу. Так, он написал, что вице-президент отлично справляется, в то время как его оппонентка допускает ошибки.

Ранее в этот день сообщалось, что кандидаты вышли на сцену зала «Кингсберри холл» Университета Юты в Солт-Лейк-Сити и поприветствовали сторонников, подняв руки вверх, после чего сразу заняли места за столами. Таким образом они отказались от взаимных приветствий.

Полуторачасовые теледебаты были разбиты на девять сегментов по 10 минут. Каждый из них был посвящен определенной теме, выбранной ведущей — руководителем вашингтонского бюро газеты USA Today Сьюзен Пейдж.

Оба участника перед началом дебатов сдавали тесты на коронавирус. В зале без защитных масок находились лишь они и ведущая дебатов.

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