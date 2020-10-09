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Военный политолог оценил возможную встречу глав МИД по Карабаху

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Президент России Владимир Путин пригласил глав МИД Армении и Азербайджана в Москву для проведения переговоров по ситуации в Нагорном Карабахе. Военный политолог Андрей Кошкин в беседе с РЕН ТВ прокомментировал возможную встречу министров.

По его словам, ситуация в Нагорном Карабахе чрезвычайно сложная, идут кровопролитные бои. На этом фоне переговоры министров иностранных дел двух стран вряд ли смогут остановить нецивилизованный подход государств к решению конфликта.

Однако Кошкин отметил, что встреча «позволит остудить горячие головы управляющим этими широкомасштабными столкновениями и посадить за стол переговоров для политико-дипломатических отношений, которые необходимо выстроить между Арменией и Азербайджаном».

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Однако участники конфликта пока готовы лишь на военное разрешение кризиса

Ранее 8 октября Владимир Путин призвал Армению и Азербайджан прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными.

Также он пригласил для проведения консультаций по данным вопросам при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Москву 9 октября приглашены министры иностранных дел Азербайджана и Армении.

7 октября в ходе интервью Путин заявил, что события в Нагорном Карабахе ― это настоящая трагедия. Он также выразил надежду на то, что конфликт в скором времени будет прекращен, а также добавил, что Москва призывает стороны к прекращению огня.

Очередное обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

В 1988 году Нагорно-Карабахская автономная область Азербайджана, населенная в основном армянами, объявила о выходе из состава этой республики ССР. В ходе вооруженного противостояния Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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