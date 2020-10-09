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В Северной Македонии могут обязать граждан носить маски повсеместно

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Правительство Северной Македонии в связи с эпидемиологической ситуацией из-за коронавирусной инфекции может ввести обязательное ношение защитных масок не только в закрытых помещениях, но и на открытом пространстве. Об этом сообщил северомакедонский «Канал 5» в четверг, 8 октября.

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По его информации, в связи с существенным ростом числа новых выявленных случаев заражения коронавирусом министр здравоохранения республики Венко Филипче обратился к общественности и отметил необходимость строгого соблюдения мер по предотвращению распространения заболевания.

Национальный комитет по инфекционным заболеваниям обратился к правительству с проектом ввести обязательное ношение масок для всех, кроме детей до шести лет, а также запретить общественные собрания после 22:00 и ограничить число гостей в рамках отдельной семьи (до четырех человек).

При этом власти республики отметили, что в случае продолжения резкого роста числа инфицированных могут быть применены более решительные меры для предотвращения распространения COVID-19, в том числе введение общего карантина.

По данным портала Worldometer по состоянию на 8 октября, в Северной Македонии насчитывается 19 777 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 15 855 пациентов, число летальных случаев составляет 775.

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