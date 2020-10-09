Пашинян заявил о постоянном контакте с Путиным по вопросу ситуации в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что находится в постоянном контакте с президентом России Владимиром Путиным по вопросу ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в интервью телеканалу Tv5Monde.

«Мы находимся в постоянном контакте с президентом России, и Россия играет здесь несколько ролей. Во-первых, Россия — сопредседатель Минской группы ОБСЕ. Во-вторых, Россия имеет определенные обязательства по вопросам безопасности», — сказал премьер-министр Армении.

Ранее в четверг президент Путин после серии телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном призвал стороны прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Армения со своей стороны неоднократно говорила, что на стороне Азербайджана в Карабахе воюют представители Турции. И Анкара, и Баку это опровергали. При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял о наемниках с Ближнего Востока, воюющих за Армению.

В 1988 году Нагорно-Карабахская автономная область Азербайджана, населенная в основном армянами, объявила о выходе из состава этой республики ССР. В ходе вооруженного противостояния Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.