Закон о биометрии планируют принять до конца 2020 года

Закон, расширяющий возможности применения биометрии и уточняющий требования к её безопасности, с высокой степенью вероятности будет принят до конца 2020 года, заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Сразу после вступления в силу поправок слепки лица и голоса можно будет использовать для оплаты покупок взглядом в камеру.

Сейчас к запуску готовится оплата по лицу в сети магазинов «Лента», заявили «Известиям» в Ростелекоме (выступает оператором единой биометрической системы). Там добавили, что также работают с крупнейшим российским оператором и производителем вендинговых аппаратов. Ростелеком планирует обеспечить готовность сервиса к промышленной эксплуатации к моменту принятия соответствующих законопроектов.

«Биометрическая оплата позволяет сократить время цикла обслуживания клиента с в среднем 20 до 5 секунд. Для удаленной идентификации точность распознавания составляет 99,99%. В системе работает алгоритм Liveness Detection, который позволяет отличить живого человека от фотографии, и при необходимости запрашивать пароль», — заявили «Известиям» в Ростелекоме.

Закон о биометрии прошел первое чтение в июле 2019 года, а затем был заморожен. Сейчас слепки лица и голоса из ЕБС можно применять только для удаленного открытия вкладов.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

С лица списано: оплату по биометрии запустят до конца года