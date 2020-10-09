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Чаще всего COVID-19 в сентябре выявляли у офисных работников

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Больше всего заболевших COVID-19 в сентябре было выявлено среди офисных работников. Об этом в интервью «Российской газете» от 8 октября рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, это люди, которые всё лето были на дистанционной работе и в отпусках, а на сегодняшний день они собрались и только осваивают новые правила социального поведения.

При этом среди учителей случаи заражения коронавирусом фиксировались редко, сообщила Попова. Она отметила, что педагогов должным образом защищают маски, которые они должны носить, когда общаются друг с другом. При этом случаев заражения COVID-19 от детей среди них почти нет.

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Что касается перевода детей на дистанционное обучение, глава Роспотребнадзора отметила, что это возможно при нескольких зараженных в классе. Однако это не является основанием для того, чтобы прерывать процесс очного обучения во всей школе.

«В каждом конкретном случае принимаются индивидуальные меры. Здесь уже санитарные врачи в субъектах решение принимают», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Ранее 8 октября помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов порекомендовал россиянам провести предстоящие выходные дома из-за распространения коронавирусной инфекции, отказаться от посещения публичных мест и ограничить использование общественного транспорта.

Ранее в четверг в Кремле заявили, что статистика суточного прироста новых подтвержденных случаев COVID-19 в России является поводом для внутренней мобилизации каждого жителя страны. В Кремле призвали россиян сделать необходимые выводы и соблюдать эпидемиологические меры безопасности, в том числе носить маски.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в России за минувшие сутки выявили 11 493 новых случая этой инфекции. Суточный прирост выше 11 тыс. держится уже на протяжении трех дней. С начала эпидемии в нашей стране выявлен 1 260 112 случаев заражения этим вирусом в 85 регионах. За весь период скончались 22 056 человек, вылечился 1 002 329 пациентов.

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