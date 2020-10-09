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Московские застройщики стали чаще шуметь по ночам

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Девелоперы в Москве из-за пандемии коронавируса стали чаще нарушать закон о тишине. После приостановки строительства весной бригады стараются нагнать темп и успеть сдать свои объекты в срок. Об этом «Известиям» рассказали источники в столичных девелоперских компаниях. Жители, которые мучаются от этой проблемы, уже неоднократно обращались в департамент природопользования Москвы. Но шумные работы в ночное время продолжаются, сообщили граждане «Известиям».

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Шумные работы могут проводиться с 7:00 до 23:00. Ночью строителям позволена только та деятельность, которая не нарушает закон о тишине. Но таких строительных работ практически не существует, поэтому девелоперы, пользуясь фактическим правом на ночное строительство, превышают допустимый уровень шума, рассказала управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

Она добавила, что за превышение допустимого уровня шума для юридических лиц предусмотрен штраф в 300 тыс. рублей. Если девелопер продолжает нарушать правила, он может быть снова оштрафован. Но контроль за строительными работами не ведется ежедневно.

При этом закон предусматривает неустойки за срыв сроков ввода домов: застройщики должны выплачивать дольщикам компенсацию за каждый просроченный день в размере 1/150 ставки рефинансирования ЦБ, сказал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Даже если штрафы за нарушение тишины выписываются регулярно, их сумма всё равно обычно оказывается меньше общей компенсации дольщикам, подчеркнул он.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

До рассвета: из-за коронакризиса девелоперы нарушают закон о тишине

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