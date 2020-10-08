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Фаучи признал эффективным назначение препарата Regeneron для Трампа

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Препарат от компании Regeneron помог быстрому восстановлению президента США Дональда Трампа после заражения коронавирусной инфекцией. Такое мнение высказал в четверг, 8 октября, в эфире телекомпании MSNBC, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

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«По моему мнению, есть весомые основания полагать, что назначение препарата на основе антител от компании Regeneron способствовало появлению значительных положительных изменений в ходе его [Трампа] лечения», ― отметил главный американский инфекционист.

При этом он подчеркнул, что по одному примеру нельзя говорить о том, что найден способ лечения. По словам Фаучи, необходимо провести клинические испытания с большим количеством пациентов, в ходе которых препарат будет «противопоставлен плацебо или другим методам лечения».

Ранее в этот день глава Белого дома заявил, что уже почти не принимает препаратов для лечения коронавируса нового типа, однако американский лидер отметил, что особенно эффективными препаратами являются Regeneron и его аналог от компании Eli Lilly.

7 октября Трамп объявил о том, что отдал срочное распоряжение обеспечить больницы лекарством от коронавирусной инфекции, которым он сам лечился. По словам американского лидера, каждый американец должен получить такое же лечение от COVID-19, как и он сам. Позже CNN сообщили, что сумма, потраченная на лечение президента от коронавируса, превышает $100 тыс.

Американский лидер 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Мелании. 5 октября он выписался из госпиталя. Сообщалось, что Трамп продолжит лечение на дому, в своей резиденции.

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