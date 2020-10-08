Прямой эфир
Сюжет:

В Москве за сутки умерли 33 пациента с выявленным коронавирусом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве за прошедшие сутки скончались 33 человека с диагностированной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в четверг, 8 октября.

Пиковая данность: вирусологи ждут перелома в ситуации с пандемией к январю
Активный рост числа выявленных заражений коронавирусом продлится еще три недели, считают эксперты

Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 5530.

Ранее в этот день заммэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова информировала, что за сутки в столице еще 1341 пациент вылечился от COVID-19. По ее словам, всего в Москве выздоровели от коронавируса 257 703 пациента.

Накануне Ракова сообщила, что в Москве хватает коек для заболевших COVID-19, но их резервы не бесконечны. По ее словам, рост числа выявленных заболевших в столице связан с «тотальным несоблюдением масочного режима».

Ранее в октябре московские власти сообщили о введении удаленного рабочего режима для 30% сотрудников компаний на период с 5 по 28 октября, а также о приостановке с 9 октября действия социальных карт школьников и пенсионеров из-за роста выявленных случаев заболевания COVID-19.

1231

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020