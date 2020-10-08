В Москве за сутки умерли 33 пациента с выявленным коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончались 33 человека с диагностированной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в четверг, 8 октября.

Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 5530.

Ранее в этот день заммэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова информировала, что за сутки в столице еще 1341 пациент вылечился от COVID-19. По ее словам, всего в Москве выздоровели от коронавируса 257 703 пациента.

Накануне Ракова сообщила, что в Москве хватает коек для заболевших COVID-19, но их резервы не бесконечны. По ее словам, рост числа выявленных заболевших в столице связан с «тотальным несоблюдением масочного режима».

Ранее в октябре московские власти сообщили о введении удаленного рабочего режима для 30% сотрудников компаний на период с 5 по 28 октября, а также о приостановке с 9 октября действия социальных карт школьников и пенсионеров из-за роста выявленных случаев заболевания COVID-19.

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