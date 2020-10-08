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Красноярские депутаты предложили вернуть прямые выборы мэра

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Депутаты красноярского Горсовета выступили с законопроектом о возвращении прямых выборов мэра. Документ, под которым подписались 16 представителей оппозиционных партий, направили председателю Горсовета Наталии Фирюлиной.

На своей странице в соцсети депутат Роман Крастелев отметил: «Убеждён, что если бы Глава города избирался, то Красноярск не подвергся бы многим чудачествам, а иногда и откровенному самодурству действующего руководителя. Миновал бы, например, эксперимента с Бионордом, сохранил многие тысячи зелёных насаждений, люди не бежали бы из города, читай — эвакуировались (впервые за последние 20 численность красноярцев сократилась)». Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года в Красноярске начнется строительство виадука между БКЗ и музейным центром «Площадь Мира». Пешеходный переход появится на месте снесенного в 2015 году моста, и, как отметили в мэрии, в настоящее время проект направлен на Госэкспертизу.

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