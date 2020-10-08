Армянские ВС сбили семь азербайджанских БПЛА в небе над Арменией

Вооруженные силы Армении за два часа сбили семь беспилотников над территорией Вардениса в Армении. Об этом в четверг, 8 октября, сообщила пресс-секретарь минобороны страны Шушан Степанян.

«С 19:00 до 21:30 часов (18.30 - 20.20 мск) над территорией Вардениса было сбито 7 БПЛА противника», ― говорится в сообщении Степанян в Facebook.

Ранее Sputnik Армения сообщил со ссылкой на министра высокотехнологичной промышленности Армении Акопа Аршакяна и губернатора Гегаркуникской области Гнела Саносяна, что населенные пункты Вардениса были обстреляны 29 сентября с использованием артиллерии и БПЛА. Был подбит гражданский автобус. В этот же день ВС Азербайджана подвергли обстрелу воинскую часть и села в Гегаркуникской области Армении. В результате погиб один мирный житель.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ведет переговоры с Арменией и Азербайджаном по организации встречи глав МИД двух стран с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Москве.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

По данным армянской стороны, Баку оказывает военную помощь Анкара. Азербайджан и Турция это отрицают. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при этом ранее пообещал Азербайджану любую необходимую помощь и призвал Армению «прекратить оккупацию» Карабаха.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.