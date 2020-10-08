Мишустин обсудит в Ереване с коллегами по ЕАЭС план борьбы с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит 9 октября Ереван для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. Об этом в четверг, 8 октября, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Отмечается, что особое внимание будет уделено санитарно-эпидемиологической ситуации и реализации комплексного плана по предотвращению распространения коронавируса в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает ТАСС.

Также на заседании планируется принять решение об исполнении бюджета союза за 2019 год и обсудить проект бюджета на 2021 год. Кроме этого, Евразийская экономическая комиссия представит информацию о реализации «дорожной карты» по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза в 2018–2019 годах и о состоянии взаимной торговли между странами-членами в 2019 году.

В аппарате правительства РФ добавили, что на заседании предполагается принять решение о проработке совместных мер поддержки экспорта товаров государств – членов ЕАЭС, обсудить вопросы маркировки отдельных видов продукции средствами идентификации.

Кроме того, главы правительств планируют утвердить совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса, баланса спроса и предложения по сельскохозяйственной продукции, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2020–2021 годы.

Ранее в четверг Мишустин провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым. Премьер-министры обсудили актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, обменялись мнениями о ходе реализации крупных совместных проектов в различных областях.