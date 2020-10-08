Киссинджер сравнил борьбу США и КНР с ситуацией перед Первой мировой войной

США и Китай должны разделить пределы геополитического противостояния, иначе мир окажется в ситуации, напоминающей обстановку перед Первой мировой войной. Об этом заявил бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер во время виртуальной дискуссии, организованной Экономическим клубом Нью-Йорка.

Киссинджер отметил, что Вашингтон и Пекин «должны установить правила взаимодействия» и придерживаться их. «Вы можете сказать, что это совершенно невозможно. Но если это совершенно невозможно, мы окажемся в ситуации, подобной Первой мировой войне», — приводит его слова Bloomberg 7 октября.

Экс-глава Госдепа, который при президенте США Ричарде Никсоне был посредником в сближении между США и Китаем, сообщил, что его все больше беспокоит новая «холодная война», которая разворачивается между двумя странами.

Возникновение этого конфликта политик объяснил появлением новых технологий, которые изменили геополитический ландшафт.

Он посоветовал Вашингтону перестроиться на новое мышление и понять, что мир слишком сложен для удерживания «гегемонии» в экономике и стратегической сфере одной страной, отмечает «Газета.Ру».

В июне 2017 года Киссинджер встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Тогда американец заявил, что Вашингтон хочет установить доминирующие позиции в мире, а Москва сдерживает его. «Россия защищает свои интересы на постсоветском пространстве, а США хотят установить доминирующие позиции в мире. Страны пытаются сдерживать друг друга — Россия сдерживает американскую гегемонию, а США сдерживает Россию на постсоветском пространстве», — приводит слова политика РБК.

Генри Киссинджер начал свою политическую карьеру в 1968 году, когда тогдашний президент Ричард Никсон назначил его своим советником по национальной безопасности США. С 1973 по 1977 годы он возглавлял Госдеп. Киссинджер считается инициатором политики «разрядки» в отношениях Соединенных Штатов и СССР. В 1973 году он был удостоен Нобелевской премии мира.