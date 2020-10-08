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Новые микрорайоны с детсадами и сквером появятся в Казани

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В Казани появится новая многоэтажная застройка. Исполком города утвердил проекты планировки микрорайонов № 6а и 7б жилого района «Седьмое небо». Соответствующие документы опубликованы на портале мэрии.

Речь идет о территории в границах Мамадышского тракта, проспекта Альберта Камалеева, улиц Шуртыгина и Аделя Кутуя. Общая площадь микрорайонов составит около 760 тыс. кв. м. Там будут проживать 11,5 тыс. человек, пишет InKazan.ru.

С учетом уже построенных домов жилищный фонд составит 326 тыс. кв. м. В каждом микрорайоне возведут по детскому саду. Также проект предусматривает парковки, библиотеки, офис врачей общей практики, скверы и другие объекты инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Казани обсуждается создание мирового скейт-центра. По словам министра спорта Татарстана Владимира Леонова, на данный момент конкретных решений нет по данному поводу, однако стоит учитывать успехи города и его опыт в организации различных спортивных событий.

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