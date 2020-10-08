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Посол России в Белоруссии посетил монастырь в Гродненской области

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Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев посетил Свято-Успенский Жировичский монастырь в Гродненской области для участия в богослужении и торжественных мероприятиях. Об этом в среду, 7 октября, сообщается на сайте МИД республики.

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Как отметил дипломат, Жировичский монастырь является одним из оплотов православия в этих территориях на протяжении более чем пяти столетий.

«Сегодня Россия и Беларусь вместе. Мы хотим, чтобы эти сложные дни ушли как можно быстрее. Мы хотим, чтобы миллионы белорусов и россиян, всматриваясь в нашу единую многосотлетнюю историю, находили в себе силы сказать друг другу добрые слова», — подчеркнул Мезенцев.

В ходе торжественных мероприятий, посвященных 500-летию основания этого центра православия, митрополит Минский и Заславский Вениамин освятил колокола, доставленные ранее из Воронежа. На колоколах отлита надпись о попечении президентов обеих стран: Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

Кроме того, прошла церемония заложения первого камня в основание будущей колокольни, на которой будут установлены колокола.

Расходы на строительство сооружения, как отмечается, на себя возьмут Свердловская, Воронежская, Омская области, а также представители крупного российского бизнеса.

29 сентября Мезенцев заявил, что Россия и Белоруссия сдают экзамен на глубокую и масштабную дружбу.

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