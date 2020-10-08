Губернатор Севастополя заявил о возможном возобновлении тестирования на COVID-19

Власти Севастополя рассматривают возможность возобновления тестирования на коронавирус при въезде. Об этом в четверг, 8 октября, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

«Ситуация очень серьезная, очень тяжелая. Меры будем вводить жесткие. Если будет необходимость ― вплоть до тестирования на въезде в город. Эта мера в свое время дала очень хорошие результаты», ― сообщил он в эфире «Севастопольского телевидения».

Также Развожаев добавил, что с 12 октября вновь вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий. Помимо этого, в общественном транспорте и закрытых помещениях введен масочный режим, а людям старше 65 лет рекомендовали соблюдать режим самоизоляции и перейти на удаленный формат работы.

Ранее в этот день помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов заявил, что ведомство рекомендует россиянам провести предстоящие выходные дома из-за распространения коронавируса, а также отказаться от посещения публичных мест и ограничить использование общественного транспорта.

Кроме того, в Кремле заявили, что статистика суточного прироста новых подтвержденных случаев COVID-19 в России является поводом для внутренней мобилизации каждого жителя страны. В Кремле призвали россиян сделать необходимые выводы и соблюдать эпидемиологические меры безопасности, в том числе носить маски.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 260 112 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 056 летальных исходов, выздоровело 1 002 329 человек.

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