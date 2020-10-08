«Блокадный дневник» получил главный приз Московского международного кинофестиваля

Фильм «Блокадный дневник» Андрея Зайцева удостоили главного приза Московского международного кинофестиваля (ММКФ) — «Золотого Святого Георгия». Об этом сообщается на сайте фестиваля в четверг, 8 октября.

«Главный приз фестиваля присуждается режиссеру фильма «Блокадный дневник» Андрею Зайцеву», — приводит ТАСС слова председателя жюри Тимура Бекмамбетова.

Он назвал неделю ММКФ «интересным и драматичным временем». По его словам, жюри долго спорило, что также стало творческим процессом.

События киноленты разворачиваются в первую блокадную зиму. По сюжету молодая женщина, которая недавно похоронила мужа, пешком через город идет к своему отцу, чтобы увидеть его в последний раз и попросить прощения. Сценарий фильма написан по мотивам произведений Ольги Берггольц, Даниила Гранина, а также по воспоминаниям блокадников и их дневникам. Главные роли исполнили Ольга Озоллапиня и Сергей Дрейден.

По словам председателя жюри, главный приз — это приз за «послание», за то, что важного фильм говорит всем.

«Мы понимаем, что живем в непростое время, я думаю, трудное время далеко не кончилось, нас в жизни ждут испытания. Но мы должны помнить что самый большой грех — грех уныния. Мы всё переживем, мы все будем счастливы, мы станем лучше, пройдя через испытания», — заключил он.

Спецприз жюри ММКФ присудило турецкой киноленте «В тени» Эрдема Тепергеза. Режиссер поблагодарил членов жюри, продюсеров и партнеров, отметив, что посвящает этот приз своему дяде, которого он потерял месяц назад в результате несчастного случая.

Лучшей актрисой фестиваля признали Меган Первис, сыгравшую в ленте «Хильда», а приз за лучшую мужскую роль достался израильскому режиссеру и актеру Гуру Бентвичу, который снялся в собственном фильме «Как сыр в масле».

Жюри отметило невероятно зрелую игру Первис для столь юного возраста актрисы.

Спецприз «За многолетнее служение искусству кино» присудили народной артистке России Светлане Дружининой. Она не смогла посетить церемонию из-за работы, но направила свою благодарность. Приз за артистку получил актер Дмитрий Харатьян.

Приз за режиссуру присудили британскому режиссеру Риши Пэлэму, автору картины «Хильда».

В конкурсе короткометражного кино была удостоена награды картина «Боюсь забыть твое лицо» режиссера Самеха Алаа.

Приз «Серебряный Георгий» за лучший фильм документального конкурса получил южнокорейский «Ноктюрн» Гванчо Чона.

42-й Московский международный кинофестиваль проходил в столице с 1 по 8 октября. Из-за пандемии в Москву смогли добраться не все иностранные гости.

Из 13 картин в основном конкурсе участвовали пять российских лент. Фильмом-открытием фестиваля стали «Серебряные коньки» Михаила Локшина. Действие картины происходит в канун 1900 года. В центре сюжета любовь между нищим и аристократкой.

Одной из самых долгожданных премьер стал триллер «Гипноз». Сюжет режиссера Петра Тодоровского отчасти автобиографичен. Как и главный герой, он посещал в детстве сеансы гипноза у психотерапевта.