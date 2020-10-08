Рязанские медики спасли подростку руку с помощью донорской кости

Врачи Рязанской областной детской клинической больницы спасли руку 14-летнему мальчику, которому был поставлен диагноз «обширная костная киста плечевой кости справа». Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

По данным ведомства, ранее подростка прооперировали в другом регионе, но произошел рецидив. В Рязань от поступил с серьезными проблемами — кость была полностью поражена, за исключением двух голов сверху и снизу, что могло привести к ампутации, пишет РИА «7новостей».

Для спасения руки необходима была донорская кость. В решении этой проблемы помог банк аллогенных тканей в Самаре. Совместно с врачами ОДКБ был разработан трансплантат.

Главврач ОДКБ Инна Лебедева отмечает, что этот случай знаковый для больницы. Такое заболевание, по ее словам, у детей редкость, и специалисты сработали на высоком уровне.

После операции прошло уже три месяца. Сейчас медики уверены в том, что с рукой у ребенка всё в порядке.