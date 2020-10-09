Игра на нервах: вирус не помешал звездам «Барселоны» приехать в Россию

Уже во втором туре Евролиги едва не произошла отмена одного из матчей. «Барселона» не смогла вовремя вылететь в Санкт-Петербург из-за вспышки коронавируса в команде и попросила «Зенит» перенести матч на один день — с 8 на 9 октября. За лишние сутки каталонцы успели получить результаты перепроверенных анализов и убедиться, что никто из баскетболистов не болен. Таким образом, «Барса» сыграет в Северной столице оптимальным составом, но без главного тренера. «Химки», в отличие от «Барселоны», потеряли из-за пандемии не тренеров, а игроков. В конце прошлой недели коронавирусом заразились Янис Тимма, Джордан Мики и Евгений Воронов. Учитывая, что у подмосковного клуба было много травмированных, это не добавило оптимизма перед игрой с «Жальгирисом».

«Барса» без тренера

Официально точная причина переноса матча «Зенит»–«Барселона» не называется, но недавно в каталонском клубе была вспышка коронавируса. 3 октября главный тренер команды Шарунас Ясикявичюс и его ассистент Дарюс Масколюнас сдали положительные тесты на COVID-19. Встречу с «Гипускоа» (4 октября) в рамках чемпионата Испании перенесли на неопределенный срок. До 6 октября в клубе отменили тренировки. Поэтому перед матчем в Петербурге каталонцы провели всего несколько тренировочных дней.

Ясикявичюс и Масколюнас остались в Испании, командой в матче с «Зенитом» будет руководить Томас Мачюлис, который также перебрался в «Барселону» этим летом из «Жальгириса». В остальном «Барса» приехала в полном составе, включая своих главных звезд: Николу Миротича, Ника Калатеса и Кори Хиггинса.

— «Барселона» прилетела в Санкт-Петербург в оптимальном составе, в четверг провели полноценную тренировку, — рассказал «Известиям» центровой каталонского клуба Артем Пустовой. — Все баскетболисты хорошо себя чувствуют и максимально готовы дать бой «Зениту». Игра будет очень принципиальная для нас.

«Зенит» также подошел к этой встрече без потерь и надеется продолжить свою победную серию, которая уже составляет пять матчей.

— «Барселона» — очень сильный соперник, — пояснил защитник «Зенита» Виталий Фридзон. — Один из главных фаворитов Евролиги. Посмотрим, как сложится матч, но мы заряжены на победу. Будем биться за каждый мяч, в каждом эпизоде. Что мы уже не раз демонстрировали в этом сезоне.

«Химки» с молодежью

Сложное испытание ждет «Химки» в домашней игре с «Панатинаикосом». В матче точно не сыграют заразившиеся коронавирусом Янис Тимма, Джордан Мики и Евгений Воронов, травмированный Стефан Йович и пока не приступивший к тренировкам с основной командой Эррик Макколлум. Под большим вопросом участие Алексея Шведа и Грега Монро, которые также получили повреждения.

Римасу Куртинайтису, похоже, вторую игру подряд придется сыграть смешанным составом, задействуя молодых воспитанников. В победном матче Единой лиги с «Калевом» (92:74) на площадку выходили Максим Барашков, Владислав Шарапов, Владислав Одиноков и Иван Евстигнеев. Возможно, кто-то из них теперь получит возможность проявить себя и в Евролиге.

— С «Калевом» мы впервые хорошо сыграли в двух важнейших компонентах: выиграли подбор и допустили всего девять невынужденных потерь, — сказал «Известиям» главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис. — Наших усилий в защите и в нападении хватило, чтобы выиграть у эстонцев. Но хватит ли этого, чтобы одолеть «Жальгирис»? Да, у нас много травмированных, три игрока сдали положительный тест на COVID-19, но наши планы не меняются. Сделаем всё возможное, чтобы одержать домашнюю победу. На площадку выйдут игроки, которые в прошлом сезоне больше сидели на скамейке. Сейчас у них есть хороший шанс проявить себя в Евролиге. Не всем хватает мастерства, но энергии, желания и физики должно быть достаточно, чтобы играть на этом уровне. Шансы, как и в любой игре, 50 на 50.

В первом туре «Химки» уступили «Панатинаикосу» (76:78), литовский же клуб обыграл другого греческого гранда «Олимпиакос» (68:67). В это межсезонье клуб из Каунаса возглавил австрийский специалист Мартин Шиллер. В прошлом сезоне 38-летний специалист был признан тренером года в Лиге развития НБА. Под руководством Шиллера «Солт-Лейк-Сити» занимал первое место в Западной конференции на момент приостановки сезона (30:12).

— При Шиллере у «Жальгириса» кардинально поменялся стиль, — добавил Римас Куртинайтис. — Они играют быстро, можно сказать, в американский баскетбол. Если при Ясикявичюсе команда акцентировались на защите, позиционной игре, то сейчас они могут кинуть на пятой или десятой секунде владения мячом. При этом у коллектива остался характер, который долго прививал Шарунас. Так что литовский коллектив — темная лошадка этого сезона Евролиги, от них можно ожидать чего угодно. Но и мы должны использовать свои сильные качества. Если они захотят играть вбыструю, это нам на руку: мы любим такой стиль.

В прошлом сезоне Евролиги команды обменялись домашними победами. Химчане выиграли дома «+9» и уступили на выезде «-11».