Коричнево-мраморного клопа выявил Россельхознадзор в шампиньонах из Белоруссии

Россельхознадзор выявил карантинный объект для Евразийского экономического союза — коричнево-мраморного клопа — в ходе проведения фитосанитарного контроля в шампиньонах белорусской компании «Грибная страна» и временно ограничил эти поставки с 8 октября. Об этом сообщается в четверг, 8 октября, на сайте ведомства.

«В целях сохранения фитосанитарного состояния территории России Россельхознадзор с 8 октября 2020 года вводит временные ограничения на поставки шампиньонов», — говорится в тексте.

Соответствующее решение было принято на основании федерального закона «О карантине растений» и международной Конвенции о карантине и защите растений.

Зараженная продукция сопровождалась выданным национальной организацией по карантину и защите растений Белоруссии фитосанитарным сертификатом, но ранее клоп в поступающей продукции выявлен не был, передает НСН. Поэтому в Россельхознадзоре усомнились в белорусском происхождении шампиньонов.

7 октября сообщалось, что сотрудники Россельхознадзора задержали крупную партию фруктов и овощей на границе Санкт-Петербурга с Псковской областью, которую привезли из Белоруссии. Инспекторам, работающим на фитосанитарном контрольном пункте «Лобок» в Псковской области, не понравилось отсутствие фитосанитарных сертификатов, которые подтверждали бы карантинное состояние и происхождение овощей и фруктов.