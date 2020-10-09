Идут и смотрят: кинофестивали выбирают офлайн-формат

Каннского кинофестиваля в этом году не было. В Торонто часть показов перенесли в интернет. В Венеции, Сочи («Кинотавр») и Москве ввели строгие ограничения для безопасности просмотра. Будущее фестивалей неизвестно, как, впрочем, и кинотеатров, которым грозит закрытие на карантин. Второго локдауна они могут не пережить. О том, что станет с почти вековой фестивальной культурой, если пандемия затянется, размышляет обозреватель «Известий» Сергей Сычев.

Поцелуи на «Кинотавре»

Кинофестиваль — это прежде всего праздник кино. С красной дорожкой, фотографами, звездами, толпами фанатов, переполненными залами на сеансах и горячими спорами после показов. Не говоря уже о синефилах перед входом в кинотеатр, предлагающих полцарства за пригласительный. По длине очередей в кассу и отсутствию свободных мест даже на балконах можно говорить об интересе к фильму. Если залы пустые, то считается, что это провал. По скандальным эскападам на пресс-конференциях, по роскошным светским вечеринкам, бурным овациям в зале чаще всего запоминаются те или иные ивенты, а вот победителей и даже участников помнят далеко не всегда.

Идут и смотрят_2 Организатор кинофестиваля «Кинотавр» с информационной табличкой о соблюдении дистанции Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

На «Кинотавре» организаторы убрали из расписания все вечеринки и ежедневные концерты, которыми славился сочинский смотр. Ограничили доступ фанатов к красной дорожке, где обычно было не протолкнуться. Ввели сложную систему получения мест на сеансах: чтобы попасть на кино, журналистам и гостям нужно было заранее бронировать себе место в зале — и обязательно являться туда, иначе «штраф». И рассадка была в шахматном порядке, даже супругам и друзьям нельзя было получить места рядом. Всем неустанно рекомендовали носить маски и перчатки, пользоваться санитайзерами. Вдоль красной дорожки стояли работники фестиваля с плакатами, призывающими к соблюдению всех предосторожностей.

Но есть вещи, которые контролировать невозможно. В главном фестивальном зале «Кинотавра» в театре «Зимний» после выключения света все старалась всё равно сесть рядом с любимыми и знакомыми. В киношной тусовке при встрече принято обниматься и целоваться, а не только жать руки. Разве что Андрей Хржановский здоровался правильно, локтем в пиджаке.

Идут и смотрят_1 Режиссер-мультипликатор, сценарист, преподаватель ВГИКа, художественный руководитель школы-студии ШАР, народный артист РФ Андрей Хржановский на премьере фильма режиссера Михаила Сегала «Глубже» в рамках 31-го кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перед показами все скучивались на крыльце «Зимнего» — поделиться впечатлениями. А вечером завсегдатаи фестиваля по традиции шли в рестораны и пировали там всю ночь. Конкурсные программы «Кинотавра» устраиваются в зале, а публичные — на улице, где на фасад «Зимнего» вешается огромный экран. Рассадка по местам там тоже по всем правилам. Но вот уже в темноте перебегают поближе друг к другу влюбленные парочки, а в паре метров от кресел собирается толпа. Отхлебывая пиво, люди смотрят фильм и попутно культурно общаются без всякой социальной дистанции.

Бессмысленно говорить, что в аэропортах и самолетах, на которых журналисты и кинематографисты летели на «Кинотавр», ни о каких мерах безопасности речь вообще не шла. На их фоне предосторожности фестиваля выглядели странными, на этот счет шутили даже на сцене во время церемоний открытия и закрытия.

ММКФ: наденьте маски немедленно

У Московского кинофестиваля положение было потруднее. Границы закрыты — как привозить зарубежных гостей на показы их же фильмов? Кое-какие иностранцы на ММКФ всё же мелькали, и организаторы загадочно улыбались, когда их спрашивали, как им это удалось. Систему бронирования билетов «Кинотавра» ММКФ взял на вооружение, слегка дополнив: один ряд по аккредитации, один — по проданным билетам, рассадка через кресло.

Идут и смотрят_3 Зрители на церемонии открытия 42-го Московского международного кинофестиваля в Москве Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Невероятное зрелище представлял пресс-центр ММКФ: места для работы там были на расстоянии более 2 м друг от друга. Но если кто-то из журналистов снимал маску или перчатки, к нему сразу подходили: наденьте это немедленно! Кинотеатр «Октябрь», фестивальный центр ММКФ, по праву может служить образцом соблюдения всех требований Роспотребнадзора. Туда просто не пускали без перчаток и масок (с собой нет — давали бесплатно). И мерили, мерили бесконечно температуру. С билетом охрана разрешала пройти в кинотеатр не ранее чем за полчаса до сеанса — чтобы народ не толпился в коридорах. Все кафе внутри были закрыты. Три этажа киноцентра, где обычно гудят и роятся толпы ценителей кино, теперь уныло пустовали. Зато залы были набиты ровно настолько, насколько позволяли меры предосторожности. И никаких очередей.

Временами «Октябрь» начинал напоминать больницу, где в инфекционном отделении проводят киноклуб. В коридорах можно было наткнуться на людей в форме скорой помощи. Но выходила новая статистика заболеваний, и то, что фестиваль вообще проходит, с каждым днем всё больше казалось чудом.

Назло болезни

Сейчас есть ощущение, что сразу после ММКФ кинотеатры закроют, и не только в столице. Не зря же именно во время фестиваля Ассоциация владельцев кинотеатров опубликовала открытое письмо с призывом не трогать показ. Но вряд ли кто-то верит, что в стране в ближайшее время состоится любой другой крупный фестиваль. А их до конца года должно быть еще много — как минимум во Владивостоке, Петербурге, Выборге.

Идут и смотрят_4 Организаторы кинофестиваля «Кинотавр» с информационной табличкой о соблюдении дистанции и актриса Анна Слю Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Ни Венеция, ни «Кинотавр», ни ММКФ не показали ни одного фильма онлайн. Фестиваль, чтобы оставаться фестивалем, должен быть очным, справедливо считают они. С большим подозрением все косились на Торонто, программу которого критики всего мира смотрели дома, лежа на диванах. Канны, напротив, сообщили, что покажут в октябре свою программу вживую, как и положено, в фестивальном дворце. Карловы Вары последовали их примеру — вернее, собираются, потому что в Чехии с коронавирусом тоже всё сложно. Лондонский МКФ прямо сейчас крутит онлайн существенную часть программы. Но он еще и увеличил число обычных площадок, теперь его картины можно будет увидеть в разных концах королевства, так что и его устроители сознают необходимость живого контакта со зрителем.