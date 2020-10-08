В РЖД спрогнозировали влияние пандемии на объемы грузоперевозок

Российские железные дороги не ожидают снижения объема грузовых перевозок на фоне введения повторных ограничений из-за коронавируса. Об этом заявил замглавы РЖД Алексей Шило.

«Нет, мы не видим пока снижения грузопотоков в связи с ужесточением мер. И я думаю, что до конца года мы, скорее всего, их и не увидим. То есть у нас ожидания все-таки не такие негативные», — цитирует его ТАСС. По словам Шило, компании уже адаптировались к работе в таких условиях и пересмотрели технологии, чтобы ограничения не сказывались на продукции.

В мае наблюдался всплеск обращений от клиентов РЖД с просьбами оказать дополнительную поддержку, сейчас их меньше, рассказал замглавы компании. Однако горячая линия для индивидуальной работы по-прежнему функционирует на случай каких-то сложностей.

Шило подчеркнул, что РЖД разработали множество стресс-сценариев. При этом все решения, разработанные весной, используются в работе с клиентами и сейчас. 96% сотрудников центра фирменного транспортного обслуживания РЖД, которое отвечает за перевозку грузов, работают удаленно.

В конце сентября РЖД возобновили ежедневное сообщение между Москвой и Калининградом. Согласно договоренностям с МИД Литвы в поездах, курсирующих в сообщении с Калининградом, могут единовременно путешествовать до 200 пассажиров. При этом транзитный проезд разрешается только при наличии упрощенного транзитного документа для железнодорожного транспорта, а поездки через территорию Литвы по шенгенской визе или упрощенному транзитному документу запрещены.