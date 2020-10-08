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В Великобритании число случаев коронавируса превысило 561 тыс.

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Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Великобритании достигло 561 815. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг, 8 октября, на сайте правительства страны.

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За сутки выявили 17 540 новых случаев коронавируса, уточняет RT.

4 октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказал мнение, что ситуация с распространением инфекции будет ухудшаться, но весной следующего года произойдет улучшение.

Во всем мире с начала пандемии выявлено более 36,5 млн случаев заражения коронавирусом. Число жертв COVID-19 выросло до 1 062 952 человек, следует из данных сайта Woldometer.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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