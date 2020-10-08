Штаб Трампа согласился провести дебаты 22 октября

Штаб президента США Дональда Трампа согласился с предложением кандидата Джо Байдена провести вторые дебаты 22 октября, а третьи перенести на 29 октября, говорится в распространенном в четверг, 8 октября, заявлении руководителя штаба Билла Стипена.

«Мы согласны, что это должно произойти 22 октября и, соответственно, третьи дебаты должны быть сдвинуты на неделю, на 29 октября», — говорится в тексте.

При этом в штабе Байдена заявили, что не намерены проводить третьи дебаты 29 октября.

Ранее в четверг сообщалось, что Трамп отказался «тратить время» на виртуальные дебаты с Байденом. Президент назвал такие дебаты «нелепыми» и заявил, что не собирается «сидеть за компьютером». При этом Трамп добавил, что, по его мнению, он победил Байдена на первых дебатах и рассчитывал победить на вторых.

Байден, в свою очередь, объявил, что вместо участия в дебатах с Трампом будет отвечать на вопросы избирателей.

Американский президент 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Мелании.

5 октября он выписался из госпиталя. Сообщалось, что Трамп продолжит лечение на дому, в своей резиденции.

После обнаружения у Трампа коронавирусной инфекции Байден предлагал перенести дебаты.