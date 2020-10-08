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В Москве пообещали «жесткие меры» при несоблюдении COVID-ограничений

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Жесткие ограничительные меры могут ввести в Москве, если граждане не будут соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию. Об этом заявил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире канала «Россия 24» в четверг, 8 октября.

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Он подчеркнул, что цифры распространения COVID-19 «сегодня неутешительны», это говорит о том, что пока не все москвичи «ответственно относятся» к использованию масок и перчаток.

«Если мы будем все требования соблюдать, то это за собой не повлечет введение более жестких ограничений», — сказал Данчиков

Он добавил, что с 8 октября в Москве значительно усилили контроль за соблюдением этих требований.

Ранее в четверг помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов заявил, что ведомство рекомендует россиянам провести предстоящие выходные дома из-за распространения коронавируса, а также отказаться от посещения публичных мест и ограничить использование общественного транспорта.

Накануне заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что горожане «тотально не соблюдают масочный режим», социальную дистанцию и не хотят снижать свою социальную активность. По ее словам, это связано в том числе с «низкой самоорганизацией каждого из нас».

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге, что ситуация с распространением коронавируса в городе меняется не в лучшую сторону. По его словам, пассажиры общественного транспорта обязаны использовать средства индивидуальной защиты. Купить маски можно на станциях метро и МЦК, их стоимость снижена на пять рублей.

Согласно данным оперштаба, в России за минувшие сутки выявили 11 493 новых случая коронавируса. Суточный прирост выше 11 тыс. держится уже на протяжении трех дней. С начала эпидемии в нашей стране выявлен 1 260 112 случаев заражения этим вирусом в 85 регионах. За весь период скончались 22 056 человек, вылечился 1 002 329 пациентов.

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