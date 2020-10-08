Байден 15 октября ответит на вопросы избирателей

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден 15 октября вместо участия в предвыборных дебатах с действующим главой государства Дональдом Трампом будет отвечать на вопросы избирателей. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг, 8 октября, представителем предвыборного штаба Байдена Кейт Бедингфилд.

По ее словам, кандидат в президенты готов был участвовать в дебатах в виртуальной форме, но Трамп отказался.

«Вследствие этого Байден выберет подходящее место, чтобы 15 октября напрямую ответить на вопросы избирателей, как он делал несколько раз в последние недели», — говорится в заявлении в Twitter.

Как рассчитывает штаб Байдена, дебаты с Трампом будут перенесены на 22 октября.

Ранее в четверг сообщалось, что Трамп отказался «тратить время» на виртуальные дебаты с Байденом. Президент назвал такие дебаты «нелепыми» и заявил, что не собирается «сидеть за компьютером». При этом Трамп добавил, что, по его мнению, он победил Байдена на первых дебатах и рассчитывал победить на вторых.

Американский президент 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Мелании.

5 октября он выписался из госпиталя. Сообщалось, что Трамп продолжит лечение на дому, в своей резиденции.

После обнаружения у Трампа коронавирусной инфекции Байден предлагал перенести дебаты.