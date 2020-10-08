Глава Калининградской области назвал причины подорожания сахара в регионе

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов объяснил, почему в регионе выросли цены на сахар. Причины он изложил, отвечая на вопросы комментаторов в Instagram.

По его словам, на стоимость товара повлияли несколько объективных факторов. В частности, неурожай свеклы в России и подорожание импорта из Белоруссии, пишет ИА FlashNord.

Губернатор региона отметил, что подорожание никак не связано с тем, что торговые сети просто захотели поднять цены на сахар.

В сентябре сообщалось, что цены на лекарства и медизделия в августе выросли на 8,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Тенденцию зафиксировала Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС), с данными ознакомились «Известия».