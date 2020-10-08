Кварталы «города-призрака» на Кипре впервые за 46 лет посетили туристы

Кварталы бывшего кипрского курорта Вароша 8 октября впервые открылись для туристов. Об этом сообщает турко-кипрская газета Kibris Postasi.

Маршрут для туристов был проложен по проспекту Демократии и проспекту Кеннеди в районе береговой зоны. При этом гости должны были соблюдать максимальную осторожность, в частности не покидать дорог и обозначенных участков, не заходить в здания.

Теперь доступ в город будет осуществляться через оборудованный контрольно-пропускной пункт с 09:00 до 17:00.

Открытие территорий Вароши вызвало критику греческих властей Кипра, которые призвали Турцию соблюдать резолюции ООН по Фамагусте, пишет Cyprus Mail.

Вароша защищен резолюцией Совета Безопасности ООН 1984 года. В ней говорится, что пустой город может быть заселен только его первоначальными жителями.

Кипр фактически разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году была провозглашена непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра. Переговоры между сторонами о воссоединении острова ведутся безуспешно, очередной их раунд в 2017 году закончился провалом.

Турецкая Республика Северного Кипра занимает северную треть острова Кипр и признана только Турцией. Властью на острове, признанной международным сообществом, является греческое правительство Республики Кипр.