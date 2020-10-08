Появились кадры из попавшего под обстрел собора в Карабахе

В интернете появились кадры, на которых запечатлены последствия обстрела собора Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в городе Шуши в Нагорном Карабахе. Кадры опубликовал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале в четверг, 8 октября.

На видео, которое обнародовал Коц, показан бывший купол церкви, вместо которого теперь дыра. Он также показывает часть снаряда, размер которого, по его словам, «примерно 300 мм». Журналист отметил, что на момент атаки в храме было прядка 10 человек.

«Своды внутри собора закоптились, иконы сорвало взрывной волной, разметало скамейки», — говорит Коц.

На кадрах также видны камни, которые лежат в церкви.

Ранее в этот же день корреспондент «Известий» сообщил, что в момент обстрела в церкви находились российские журналисты. В результате ранения получили специальный корреспондент информационного портала «Офицеры России» Левон Арзанов и блогер Юрий Котенок. По данным омбудсмена непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Артака Бегларяна, пострадал еще один человек.

Второй за сутки удар по церкви был нанесен ранее 8 октября. Сообщалось, что бомбу сбросил беспилотник. Первый удар произошел ранее днем. В минобороны Армении заявили, что ракета повредила купол храма. Во время первого нападения никто не пострадал.

В Баку заявили, что вели стрельбу только по военным объектам и «не берут на прицел исторические, культурные памятники, в особенности религиозные».

Обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.