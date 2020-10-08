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Новую зону отдыха благоустроят в Ставрополе

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В Ставрополе в рамках благоустройства 204-го квартала создадут новую зону отдыха с детской площадкой. Об этом сообщает городская администрация.

Современное место отдыха горожан появится на улице Чехова. При достаточно плотной застройке здесь не хватает детских и спортивных площадок, пишет NewsTracker.

На территории планируют установить игровые комплексы для детей, спортивные тренажеры и лавочки. Дорожки будут выложены плиткой.

Завершить благоустройство должны до конца года.

В конце сентября сообщалось, что в Ставрополе завершился ремонт мемориального комплекса «Холодный родник», открывшегося в 1975 году. По информации мэрии, работы начались сразу после Дня Победы, однако планы скорректировал коронавирус. Ремонт возобновили только в августе.

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