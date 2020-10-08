Ключи от квартир передали 56 дольщикам в Орле

В Орле ключи от своих квартир получили 56 дольщиков проблемного дома 11 по улице Раздольной. Их вручил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Как сообщает пресс-служба главы региона, в апреле 2019 года обязательства по завершению строительства возложили на ООО «РП-Строй». Работы возобновили в июне того же года, а 9 сентября 2020-го было выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, пишет InfoOrel.ru.

Предыдущий застройщик был признан банкротом в октябре 2016-го. До этого он привлек 74,3 млн рублей денежных средств по договорам долевого участия.

Сейчас в регионе в реестр проблемных объектов входит 12 многоквартирных домов. В девяти из них дольщиками являются 718 человек, с которыми были заключены договоры на общую сумму свыше 1 млрд рублей.

В конце сентября Верховный суд России принял решение о том, что обманутые дольщики в случае отказа от договора из-за задержки сдачи объекта имеют право получить компенсацию в размере разницы в цене с аналогичным объектом.